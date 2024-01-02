Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически

Бывший глава департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту, работавший ранее в "Бенфике", поделился своим мнением о том, что произошло на старте сезона с вратарями "орлов".

Речь идет о ситуации, когда греческий голкипер Одиссеас Влаходимос подвергся критике со стороны Роджера Шмидта на пресс-конференции. Тренер возложил на игрока ответственность за поражение от "Боавишты" (2:3) в 1-м туре нынешнего чемпионата. В итоге они поссорились на тренировке, и дело закончилось продажей Влаходимоса в "Ноттингем Форест".