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Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически

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Бывший селекционер "Шахтера" вспомнил уход основного кипера "Бенфики"

Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший глава департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту, работавший ранее в "Бенфике", поделился своим мнением о том, что произошло на старте сезона с вратарями "орлов".

Речь идет о ситуации, когда греческий голкипер Одиссеас Влаходимос подвергся критике со стороны Роджера Шмидта на пресс-конференции. Тренер возложил на игрока ответственность за поражение от "Боавишты" (2:3) в 1-м туре нынешнего чемпионата. В итоге они поссорились на тренировке, и дело закончилось продажей Влаходимоса в "Ноттингем Форест".

"Я думаю, что ситуация с Влаходимосом была очень плохо продумана тренером. Он раскритиковал вратаря, который этого не заслужил, потому что он был очень важным игроком в "Бенфике" в последние годы. Это была своего рода война между игроком и тренером. И создало давление на вратарей, которые боялись сделать ошибку и подвергнуться публичной критике от тренера.

Также это сильно повлияло на Трубина с точки зрения ожиданий. Это не повлияло на него лично, морально, но повлияло на его имидж и могло бы закончиться намного хуже, если бы он не был настолько силен психологически... Это могло бы повлиять на его выступления за клуб. Я думаю, что этот вопрос был плохо решен, плохо решен "Бенфикой", их тренером, или кем-то ещё, кто несёт за это ответственность", - считает Боту.

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Источник:
777score.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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