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Кулач покинул азербайджанскую Зиру, - Transfermarkt

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Украинец стал свободным агентом

Кулач покинул азербайджанскую Зиру, - Transfermarkt

Фото: ФК Зіра

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Украинский форвард Владислав Кулач покинул азербайджанскую "Зиру" и стал свободным агентом.

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Такие данные дает авторитетный портал Transfermarkt. Пресс-служба азербайджанского клуба пока что хранит молачние.

Напомним, что в январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским "Динамо" и подписал контракт с "Зирой".

За прошедший год Владислав в составе азербайджанской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Владислав Кулач ФК Зира
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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