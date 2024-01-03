Кулач покинул азербайджанскую Зиру, - Transfermarkt
Украинец стал свободным агентом
Фото: ФК Зіра
Украинский форвард Владислав Кулач покинул азербайджанскую "Зиру" и стал свободным агентом.
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Такие данные дает авторитетный портал Transfermarkt. Пресс-служба азербайджанского клуба пока что хранит молачние.
Напомним, что в январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским "Динамо" и подписал контракт с "Зирой".
За прошедший год Владислав в составе азербайджанской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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