Кулач: Хотелось бы пробиться в еврокубки с Зирей

Украинский нападающий ФК "Зиря" Владислав Кулач рассказал о задачах команды на концовку чемпионата страны и своих ближайших планах.

"Сезон еще не завершен. Я занимаюсь восстановлением, плюс хочу быть рядом с командой до конца. Задача на сезон пока не решена. Хотелось бы пробиться в еврокубки. Если в этом сезоне не получится, то в следующем обязательно решим такую задачу.

Никаких планов, кроме "Зире" у меня нет. Уверен, что к следующему сезону подойду в более хорошей форме и проведу один из лучших сезонов в карьере. Надеюсь, такой же сезон будет и у моей команды", - сказал Кулач в интервью Azerisport.