Кулач: Хотелось бы пробиться в еврокубки с Зирей
Украинский форвард - о задачах команды
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Украинский нападающий ФК "Зиря" Владислав Кулач рассказал о задачах команды на концовку чемпионата страны и своих ближайших планах.
"Сезон еще не завершен. Я занимаюсь восстановлением, плюс хочу быть рядом с командой до конца. Задача на сезон пока не решена. Хотелось бы пробиться в еврокубки. Если в этом сезоне не получится, то в следующем обязательно решим такую задачу.
Никаких планов, кроме "Зире" у меня нет. Уверен, что к следующему сезону подойду в более хорошей форме и проведу один из лучших сезонов в карьере. Надеюсь, такой же сезон будет и у моей команды", - сказал Кулач в интервью Azerisport.
Кулач перешел в "Зиру" из "Динамо" в зимнее трансферное окно. На его счету 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за азербайджанскую команду.
"Зиря" занимает пятое место в чемпионате Азербайджана.
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