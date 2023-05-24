Кулач: Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо
Украинский форвард дал интервью местному изданию
Фото: fc.zire
Украинский нападающий ФК "Зира" Владислав Кулач в интервью местному изданию рассказал о войне в Украине:
- Как война Украины с Россией отразилась на вашей жизни?
- Очень тяжело для моей страны. Но я знаю, что наш народ сильнее, и что победа будет за Украиной! Всегда поддерживаю и переживаю за свою страну. Всегда стараюсь помогать нашим воинам, они – настоящие герои!
- Если не секрет, то каким образом помогаете?
- Есть много фондов, которыми занимаются мои друзья. Вот они и собирают на помощь нашим военным. У меня самого есть друзья и знакомые в самых горячих точках фронта, пытаемся помогать всем, чем можем. Верю, что совсем скоро мы одержим победу над оккупантом, и жизнь будет еще лучше, чем была до войны. Слава Украине!
- В Азербайджане ощущается поддержка Украине?
- Да, конечно! Очень много людей, которые, узнав, откуда я, поддерживают Украину, и говорят, что мы победим в этой грязной войне. Очень тепло отзываются об Украине и украинцах. В Украине много азербайджанцев, и все знают, что там на самом деле происходит. Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо. Спасибо вашим людям за поддержку!
Популярное сейчас
- Колос - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Провал Барсы, Цыганков заработал пенальти, УПЛ выбрала президента. Главные новости за 23 мая
- Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО