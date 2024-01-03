Зинченко начал ошибаться и травмировался. Арсенал зимой постарается арендовать левого защитника
У Артеты внезапно возникла проблема на левом фланге обороны
Фото: twitter.com/Arsenal
Главный тренер "
Как пишет The Mirror, основной левый защитник команды украинец Александр Зинченко в последних матчах допускал слишком много ошибок, и к тому же получил травму, которая еще неизвестно на сколько оставит его вне игры.
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Один из конкурентов Зинченко, поляк Якуб Кивор, пока что тоже не впечатляет Артету в игре в защите и больше тяготеет к игре в центре поля.
В то же время, еще один левый защитник "канониров" находится в аренде в "Реале Сосьедад" и зимой его вернуть лондонскому клубу не представляется возможным.
Таким образом, как пишет издание, зимой "Арсенал" постарается подписать левого защитника, чтобы заткнуть внезапно образовавшуюся "дыру" в составе.
Отмечается, что "канониры" будут рассматривать варианты с краткосрочной арендой левого защитника, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.
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