Зинченко начал ошибаться и травмировался. Арсенал зимой постарается арендовать левого защитника

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета озаботился позицией левого защитника команды, которая внезапно стала проблемной для лондонцев.

Как пишет The Mirror, основной левый защитник команды украинец Александр Зинченко в последних матчах допускал слишком много ошибок, и к тому же получил травму, которая еще неизвестно на сколько оставит его вне игры.

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Один из конкурентов Зинченко, поляк Якуб Кивор, пока что тоже не впечатляет Артету в игре в защите и больше тяготеет к игре в центре поля.

В то же время, еще один левый защитник "канониров" находится в аренде в "Реале Сосьедад" и зимой его вернуть лондонскому клубу не представляется возможным.

Таким образом, как пишет издание, зимой "Арсенал" постарается подписать левого защитника, чтобы заткнуть внезапно образовавшуюся "дыру" в составе.

Отмечается, что "канониры" будут рассматривать варианты с краткосрочной арендой левого защитника, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.