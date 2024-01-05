В Реале считают, что Лунина будет сложно удержать, и начали искать ему замену

Мадридский "Реал" продолжает изучать вопрос второго голкипера команды на следующий сезон.

Как пишет Don Dario, президент "королевского клуба" Флорентино Перес сомневается в том, что украинский кипер команды в очередной раз захочет сидеть за спиной Тибо Куртуа. В клубе ожидают, что украинец летом покинет клуб.

Также в "Реале" не планируют продлевать аренду либо выкупать контракт Кепы Аррисабалаги, который летом может вернуться в "Челси".

Поэтому "сливочные" уже сейчас начали прорабатывать варианты по подписанию дублера для Куртуа.

Одним из главных претендентов на подписание на данный момент является страж ворот "Мальорки" Предраг Райкович, который оценивается в 10 млн евро. Сообщается, что за сербским кипером в последнем матче лично наблюдал Перес.

Напомним, что после матча чемпионата с "Мальоркой" (1:0), в котором стоял Лунин, Анчелотти заявил, что следующем матче против "Арандины" в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже позже он примет решение, кто будет играть в матчах Суперкубка Испании.