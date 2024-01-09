Коноплянка и еще пять украинцев, которые не оправдали себя в посредственных чемпионатах

Евгений Коноплянка покинул Клуж. Мы стали свидетелями, - здесь не надо стесняться вердикта, - эпического фиаско. Нападающий перебрался в Румынию летом 2023-го, подписал контракт до июня 2025-го, но на деле сыграл 54 минуты, после чего прекратил сотрудничество.

Что мы услышали в ответ? Стандартные отговорки о несовместимости с тренером – разве не подозрительно, что подобное ранее случилось в "Севилье" и "Шальке"? По словам Коно, его изначально брали под одну формацию, на практике же ЧФР исповедует 3-5-2, где вингеры не предусматриваются. Пусть так, но аргумент все равно очень непрофессиональный. Хочешь играть? Адаптируйся.

Многие верили, что Евгений будет разрывать в соседнем чемпионате. Как ни крути, уровень, который может предложить тамошняя Лига 1 – не слишком высокий. Но как говорил классик, имеем то, что имеем.

Учитывая это, мы решили вспомнить еще нескольких наших футболистов, которые оказались в не особо конкурентной среде, были обязаны заявить о себе, однако остались ни с чем.

Александр Филиппов

Пребывание в "Риге" : 2022 - 2023 гг.

Статистика : 20 матчей, 3 гола, 3 результативные передачи

Приятно видеть, как Юрий Максимов воскресил Александра Филиппова – сегодня "днепрянин" радует достаточно хорошими персональными достижениями и уже не выглядит такой плохой заменой Довбику, как это думалось сначала. Возможно, вскоре нападающий вообще наберет форму, с которой ассоциировался в "Десне" – не поверите, но в 2019-м даже звучали призывы, чтобы Андрей Шевченко обратил внимание на лидера черниговцев.

Собственно, ради этого Филиппов и отправился в Бельгию, где, правда, не вписался в "Синт-Трюйден". Слабенький перформанс заставил "канареек" искать хоть какой-то выход из ситуации и, на первый взгляд, он был найден. "Рига" считается неким оазисом для игроков с постсоветского пространства, управляется российским олигархом, является самой богатой в регионе и имеет амбиции.

Поэтому прогнозировалось, что Александр без проблем освоится в лиге, где голы можно "класть пачками", или хотя бы повторит успехи Романа Дебелко – в 2019-2020-м годах воспитанник "Прикарпатья" зафиксировал 14+3 в 38 встречах. Имея за плечами все необходимые ресурсы, квалифицированных одноклубников, среди которых были Юрий Вакулко и Владлен Юрченко, наш герой разочаровал. Примечательно, что у "Риги" была опция выкупа, но в столице Латвии ею не воспользовались.

Игорь Харатин

Пребывание в "Легии" : 2021 - н.в.

Статистика : 25 матчей, 1 гол

Как же здорово выступал Игорь Харатин в Венгрии – Сергей Ребров так прокачал полузащитника, что тот был кандидатом в сборную Украины и расценивался, как потенциальный преемник Тараса Степаненко. Кто же знал, что вскоре репутация опорника резко изменится в негативную сторону.

Харатин находится в Варшаве уже который сезон, а в активе имеет мизерное количество встреч. Один из подводных камней кроется в несогласовании руководства и тренерского штаба – Чеслав Михневич не просил новичка, а президент Дариуш Миодуский таки воплотил трансфер (900 тысяч евро сразу внесли Игоря в десятку самых дорогих приобретений "армейцев").

Надо признать, что в середине "Легии" еще не так давно творился беспорядок, а менеджеры появлялись и уходили со скоростью конвейера. Сейчас картина гораздо позитивнее, однако на протяжении всего времени Харатин все никак не мог найти общий язык. Кто-то из коучей его принципиально не видел, для кого-то было труднее трансформировать тактическую модель – мол, семеро одного не ждут.

Игорь выходил в медийную плоскость, то уверял, что обязательно уйдет, поскольку стремится исправить карьеру. И это лукавство, если ссылаться на польские СМИ – "Легия" не раз надеялась избавиться от украинца, но тот сопротивлялся, чтобы "доработать контракт" до конца. И вот это очень обидно – с зарплатой в 25 тысяч евро ежемесячно Харатин превратился в мем среди фанатов, которые с нетерпением ждут июня 2024-го. Да - да, тогда наш соотечественник получит статус свободного агента.

Марьян Швед

Пребывание в "Селтике" : 2019 - 2021 гг.

Статистика : 3 матча, 1 гол

Марьян Швед попал туда, где его не хотели видеть. То, что "Селтик" заплатил 2 миллиона евро, хотя уже имел перебор исполнителей атакующего плана – исключительно на его совести. Что Брендан Роджерс, что Нил Леннон твердили одно: "У нас миллион вингеров, нам не нужен еще один".

Впрочем, не спешим снимать вину и со Шведа. Да, он отличился в квалификации Лиги чемпионов против "Нымме Калью", но что дальше? Вот ты показал, что чего-то стоишь, но почему не продолжать доказывать? Вместо того, чтобы стиснуть зубы и трудиться в поте лица, Марьян не продемонстрировал особого желания – даже не выучил английский, на что жаловались в клубе.

Шотландский Чемпионшип – такая лига, где следует браться за дело и ждать шанса. Кто бы что ни думал, но там любят молодежь, плюс, действует принцип конвейера – никто не задерживается, если достоин вызова в более конкурентное первенство. Тем более Швед – не голкипер, в случае которого может возникнуть реально патовая ситуация.

Владислав Кулач

Пребывание в "Зире" : 2023 - н.в.

Статистика : 24 матча, 4 гола, 1 результативная передача

В сезоне 2020/21 Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ – забил 15 голов, благодаря чему опередил, например, Виктора Цыганкова (12). То, что форварда в дальнейшем пригласило "Динамо" (да еще и бесплатно) – ничего удивительного.

Всегда найдется объективная причина, почему Кулач не проявил себя в Киеве – все испортили травмы. Впрочем, мы ожидали, что Мирча Луческу предоставит исполнителю больше практики, чем оказалось на самом деле (112 минут). Согласитесь, с Бесединым или Супрягой, которые отнюдь не поражали в показателях, можно было потягаться.

Именно поэтому фанатское комьюнити откровенно жалело Кулача и надеялось, что он перезапустится в Азербайджане. Ведь страна радушно принимает украинцев, а часть из них себя хорошо зарекомендовала (взять того же Алексея Кащука, оформившего 18+12 в течение аренды за "Сабах").

А вот Влада открытием точно не назовешь – в его резюме скромные цифры и уход, как это на днях подал Transfermarkt. Сам футболист это отрицал, но если "Зира" действительно с ним попрощается, то решение будет восприниматься логично.

Артем Милевский

Пребывание в "Кишварде" : 2018 год

Статистика : 10 матчей, 3 результативные передачи

Наберется достаточно клубов, где Милевский провалился по разным обстоятельствам – помните неутешительный период в "Газиантепспоре", "Хайдуке" и "Конкордии"? Однако опыт, полученный именно в "Кишварде", подытожился практически ничем.

Что интересно, Артем появился на просторах Венгрии в неплохой форме – до того регулярно напоминал о себе в составе брестского "Динамо" (38 поединков, 10+14). Конфликт с главным тренером заставил уйти, мгновенно подвернулся вариант с "Кишвардой", и на новом месте скиллы центрфорварда внезапно испарились.

Почему? Банальная хандра – а чем заниматься в провинции с населением в почти 17 тысяч человек? Условно говоря, это как Бар Винницкой области.

Казалось бы, идеальная среда, чтобы полностью сконцентрироваться на работе, однако Миля частенько гонял в Будапешт, откуда радовал фотографиями в соцсетях. Увы, не мячами.

Фото - Getty Images / Global Images Ukraine, UA-Футбол, ФК Минай