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Мудрик - в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории

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Михаил остается в топах самых дорогих трансферов

Мудрик - в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt привел самые дорогие зимние трансферы в истории футбола.

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Самым дорогой зимний трансфер в истории - переход Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону за 135 млн евро (сезон 2017/18).

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Есть в списке и украинский вингер Михаил Мудрик, который перешел в январе 2023 года перебрался из "Шахтера" в "Челси" за 70 млн евро.

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Барселона Шахтер (Донецк) Филиппе Коутиньо Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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