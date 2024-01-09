Мудрик - в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории

Авторитетный статистический портал Transfermarkt привел самые дорогие зимние трансферы в истории футбола.

Самым дорогой зимний трансфер в истории - переход Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону за 135 млн евро (сезон 2017/18).

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Есть в списке и украинский вингер Михаил Мудрик, который перешел в январе 2023 года перебрался из "Шахтера" в "Челси" за 70 млн евро.