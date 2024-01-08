Обошел даже Роналду. Мудрик - в топ-15 самых дорогих трансферов в истории

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг самых дорогих трансферов в истории мирового футбола. Суммы брались с учетом всех возможных бонусов.

Естественно, лидером рейтинга является Неймар со своим переходом из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро (198 миллионов фунтов стерлингов).

Также в тройке переход Килиана Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" за 163 миллиона фунтов и зимний переход Филиппе Коутиньо в "Барселону" из "Ливерпуля" за 142 миллиона британских фунтов.

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Отдельно отметим, что на 15-м месте рейтинга очутился украинский вингер Михаил Мудрик со свои переходом из "Шахтера" в "Челси" за 88.5 миллионов фунтов стерлингов.

Топ-20 самых дорогих трансферов в истории футбола (с учетом бонусов):

1. Неймар (из "Барселоны" в "ПСЖ", 198 миллионов фунтов стерлингов)

2. Килиан Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ", 163 млн)

3. Филиппе Коутиньо (из "Ливерпуля" в "Барселону", 142 млн)

4. Усман Дембеле (из "Боруссии" Д в "Барселону", 135.5 млн)

5. Мойсес Кайседо (из "Брайтона" в "Челси", 115 млн)

6. Джуд Беллингем (из "Боруссии" Д в "Реал" Мадрид, 114 млн)

7. Жоау Феликс (из "Бенфики" в "Атлетико" Мадрид, 112.9 млн)

8-9. Энцо Фернандес (из "Бенфики" в "Челси", 107 млн)

8-9. Антуан Гризманн (из "Атлетико" Мадрид в "Барселону", 107 млн)

10. Деклан Райс (из "Вест Хэма" в "Арсенал", 105 млн)

11. Джек Грилиш (из "Астон Виллы" в "Ман Сити", 100 млн)

12. Ромелу Лукаку (из "Интера" в "Челси", 97.5 млн)

13-14. Поль Погба (из "Ювентуса" в "Ман Юнайтед", 89 млн)

13-14. Эден Азар (из "Челси" в "Реал" Мадрид, 89 млн)

15. Михаил Мудрик (из "Шахтера" в "Челси", 88.5 млн)

16. Криштиану Роналду (из "Реал" Мадрида в "Ювентус", 88 млн)

17. Харри Кейн (из "Тоттенхэма" в "Баварию", 86.4 млн)

18. Неймар (из "ПСЖ" в "Аль-Хиляль", 86 млн)

19. Гарет Бэйл (из "Тоттенхэма" в "Реал" Мадрид, 85.3 млн)

20. Антони (из "Аякса" в "Ман Юнайтед", 85 млн)