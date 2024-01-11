Астон Вилла заинтересовалась Довбиком, - СМИ
Еще один претендент на украинца
Фото: ФК Жирона
Бирмингемская "
Как сообщает издание astonvilla.news, ссылаясь на источники в клубе, бирмингемцы понимают, что подписать украинца зимой вряд ли получится, однако интерес к игроку со стороны главного тренера команды Унаи Эмери действительно есть.
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"Вилла" сейчас идет на втором месте в АПЛ и вполне может зацепиться за зону Лиги чемпионов. Это будет дополнительным фактором побороться за Довбика летом – усилить атаку команду перед еврокубками, ну и предложить украинцу не только переход в сильнейшую лигу мира (АПЛ), но и играть в Лиге чемпионов.
Интересно, что ранее СМИ писали об интересе к украинцу со стороны "Челси", "Тоттенхэма" и "Атлетико".
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" во всех турнирах 20 матчей и забил 11 мячей.
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