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Хацкевич возглавил аутсайдера Первой лиги Польши, - СМИ

Наши за границей

Белорусский специалист будет тянуть из болота Заглембе из Сосновца

Хацкевич возглавил аутсайдера Первой лиги Польши, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

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50-летний бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич получил должность главного тренером польского "Заглембе" из города Сосновец. Об этом пишет "Динамомания".

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Официальный сайт польского клуба еще молчит, но источник пишет о том, что контракт уже подписан.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Михаил Черныш
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