Хацкевич возглавил аутсайдера Первой лиги Польши, - СМИ

50-летний бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич получил должность главного тренером польского "Заглембе" из города Сосновец. Об этом пишет "Динамомания".

Официальный сайт польского клуба еще молчит, но источник пишет о том, что контракт уже подписан.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.