Хацкевич возглавил аутсайдера Первой лиги Польши, - СМИ
Белорусский специалист будет тянуть из болота Заглембе из Сосновца
Getty Images / Global Images Ukraine
50-летний бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич получил должность главного тренером польского "Заглембе" из города Сосновец. Об этом пишет "Динамомания".
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Официальный сайт польского клуба еще молчит, но источник пишет о том, что контракт уже подписан.
"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.
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