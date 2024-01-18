Известный в прошлом защитник Металлиста стал ассистентом Хацкевича в Заглембе

Известный в прошлом в Украине защитник Северин Ганцарчик вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича, который на днях возглавил аутсайдера первого дивизиона Польши – "Заглембе" Сосновец.

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Как сообщает пресс-служба "Заглембе", клуб расстался с помощниками предыдущего наставника – Марцином Малиновски и Дамианом Новаком.

Что касается Ганцарчика, то в сезоне-2022/2023 он работал ассистентом Марцина Гусола в "Гурнике" Ленчна, также он возглавлял "Унию" Турза Сленска, которую вывел в третью лигу.

Напомним, что в свое время поляк долгое время играл в Украине, наиболее заполнившись игрой за "Металлист", за который в период с 2006 по 2009 годы провел 85 матчей, в которых забил 6 голов.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.