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Официально. Хацкевич вернулся к тренерской работе

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Экс-наставник "Динамо" возглавил аутсайдера второй польской лиги

Официально. Хацкевич вернулся к тренерской работе

Фото: zaglebie.eu

Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич назначен главным тренером "Заглембе" из города Сосновец. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

50-летний белорус подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Предыдущим местом работы Хацкевича был кипрский ФК "Кармиотисса", который он покинул в ноябре 2022 года. Ранее он также тренировал сборную Беларуси (2014-2016), киевское "Динамо" (2017-2019) и волгоградский "Ротор" (2019-2021). Под его руководством киевляне дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.

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Источник:
zaglebie.eu
Опубликовал: Алина Ерофеева
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