Официально. Хацкевич вернулся к тренерской работе
Экс-наставник "Динамо" возглавил аутсайдера второй польской лиги
Фото: zaglebie.eu
Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич назначен главным тренером "Заглембе" из города Сосновец. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.
50-летний белорус подписал контракт до 30 июня 2024 года.
Предыдущим местом работы Хацкевича был кипрский ФК "Кармиотисса", который он покинул в ноябре 2022 года. Ранее он также тренировал сборную Беларуси (2014-2016), киевское "Динамо" (2017-2019) и волгоградский "Ротор" (2019-2021). Под его руководством киевляне дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства.
"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.
???? | Miło nam ogłosić, że zdobywca dwóch superpucharów oraz dwóch wicemistrzostw Ukrainy z Dynamem Kijów, Alaksandr Chackiewicz, został nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec! Witamy w Klubie i życzymy samych sukcesów w pracy ❤️????????— Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) January 16, 2024
????????????̨???????????? ???? https://t.co/aPis5sHvAb pic.twitter.com/9zhhm4PFTY
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