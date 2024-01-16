Официально. Хацкевич вернулся к тренерской работе

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич назначен главным тренером "Заглембе" из города Сосновец. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

50-летний белорус подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Предыдущим местом работы Хацкевича был кипрский ФК "Кармиотисса", который он покинул в ноябре 2022 года. Ранее он также тренировал сборную Беларуси (2014-2016), киевское "Динамо" (2017-2019) и волгоградский "Ротор" (2019-2021). Под его руководством киевляне дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.