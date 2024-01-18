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1,5 ассиста Безуса помогли Омонии разгромить в Кубке команду российского блогера. ВИДЕО

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Омония в Кубке Кипра разгромила клуб Ипсонас Красава

1,5 ассиста Безуса помогли Омонии разгромить в Кубке команду российского блогера. ВИДЕО

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Кипра, в котором "Омония" Романа Безуса сыграла против клуба известного российского футбольного блогера Евгения Савина "Ипсонас Красава", который выступает во втором дивизионе страны.

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Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды и отлично приложился к разгрому соперника – отдал почти два ассиста. Почти два – потому что украинцу второй вряд ли засчитают, уверенным ударом головой навес с углового замкнул защитник Ипсонаса.

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3:0, "Омония" отправила российско-кипрскую "Красаву" туда, где ей и положено быть.

"Омония" - "Ипсонас Красава" 3:0

Голы: Какулис (23), Ляцекс (26), Бен Халек (48, аг.)

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