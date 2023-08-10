Безус забил Мидтьюлланду. Это его 6-й гол в трех последних матчах Лиги конференций
Роман раздает
Омония
Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус продолжает разрывать в еврокубках.
Роман вышел в старте своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Мидтьюлланда" и открыл счет на на 38-й минуте встречи.
Счет к перерыву 1:0.
Это шестой гол футболиста в трех матчах нынешнего отбора турнира. В двух матчах второго раунда с "Габалой" он отличился 5 забитыми мячами (3 в первом поединке и 2 во втором).
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