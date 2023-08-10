Безус забил Мидтьюлланду. Это его 6-й гол в трех последних матчах Лиги конференций

Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус продолжает разрывать в еврокубках.

Роман вышел в старте своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Мидтьюлланда" и открыл счет на на 38-й минуте встречи.

Счет к перерыву 1:0.

Это шестой гол футболиста в трех матчах нынешнего отбора турнира. В двух матчах второго раунда с "Габалой" он отличился 5 забитыми мячами (3 в первом поединке и 2 во втором).