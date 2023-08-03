Украинец разбушевался. Безус оформил дубль в матче ЛК с Габалой. ВИДЕО

Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус отметился дублем в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Габалы".

32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 5-й минуте, затолкав мяч в ворота после навеса с фланга, а на 29-й минуте реализовал пенальти. К 38-й минуте счет 2:0.

Напомним, что в первом матче украинец оформил хет-трик, оформив победу своей команде со счетом 3:2.

Первый гол Безуса:

Второй гол Безуса: