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Украинец разбушевался. Безус оформил дубль в матче ЛК с Габалой. ВИДЕО

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Неделю назад был хет-трик

Украинец разбушевался. Безус оформил дубль в матче ЛК с Габалой. ВИДЕО

Фото: omonoiafootball

Новина українською

Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус отметился дублем в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Габалы".

Читайте такжеДва штрафных и пенальти. Безус оформил хет-трик в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО

32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 5-й минуте, затолкав мяч в ворота после навеса с фланга, а на 29-й минуте реализовал пенальти. К 38-й минуте счет 2:0.

Напомним, что в первом матче украинец оформил хет-трик, оформив победу своей команде со счетом 3:2.

Первый гол Безуса:

Второй гол Безуса:

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В статье: Роман Безус Габала Омония (Никосия)
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