Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших
Украинцы сегодня зажигали в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Довбик признан лучшим игроком в матче с "Севильей". Украинский форвард получил оценку 9.7 от whoscored и 9.2 от sofascore.
Артем смог оформить хет-трик за 6 минут. Этот результат стал одним из самых быстрых среди авторов хет-трика в Ла Лиге. Показатель xG (ожидаемых голов) у форварда - 0.76, три удара по воротам и все они привели к голу. В общем украинец сделал 26 касаний мяча и отдал 17 передач, 13 из которых были точными. Довбык отыграл 73 минуты, после чего был заменен.
Цыганков также вышел в старте вместе с Артемом и стал одним из лучших в этом поединке. Порталы sofascore и whoscored наградили игрока оценкой 7.4 и 7.7 соответственно.
Виктор также смог отметиться забитым голом, его xG составил 0.76. У вингера было одно попадание по воротам соперника, которое привело к голу. На его счету 46 касаний и 25 удачных пасов (точность 86%). Кроме того, Цыганков смог отдать одну ключевую передачу, которая привела к удару по воротам Дмитровича. Виктор был заменен на 66-й минуте.
После того как украинцы покинули поле, конкурент Довбыка Стуани нашел свой момент и сделал счет 5:1.
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