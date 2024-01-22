  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших
В тренде

Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших

Наши за границей
Обновлено

Украинцы сегодня зажигали в Испании

Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Довбик признан лучшим игроком в матче с "Севильей". Украинский форвард получил оценку 9.7 от whoscored и 9.2 от sofascore.

Артем смог оформить хет-трик за 6 минут. Этот результат стал одним из самых быстрых среди авторов хет-трика в Ла Лиге. Показатель xG (ожидаемых голов) у форварда - 0.76, три удара по воротам и все они привели к голу. В общем украинец сделал 26 касаний мяча и отдал 17 передач, 13 из которых были точными. Довбык отыграл 73 минуты, после чего был заменен.

Цыганков также вышел в старте вместе с Артемом и стал одним из лучших в этом поединке. Порталы sofascore и whoscored наградили игрока оценкой 7.4 и 7.7 соответственно.

Виктор также смог отметиться забитым голом, его xG составил 0.76. У вингера было одно попадание по воротам соперника, которое привело к голу. На его счету 46 касаний и 25 удачных пасов (точность 86%). Кроме того, Цыганков смог отдать одну ключевую передачу, которая привела к удару по воротам Дмитровича. Виктор был заменен на 66-й минуте.

После того как украинцы покинули поле, конкурент Довбыка Стуани нашел свой момент и сделал счет 5:1.

По теме
yellow-arrow
Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
yellow-arrow
Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено
yellow-arrow
Цыганков забивает Севилье и делает счет 4:1. ВИДЕО
Севилья Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости