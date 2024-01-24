Хацкевич в Заглембе просматривает Сергея Яворского

Польский "Заглембе" Сосновец, который недавно принял экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич, просматривает опытного украинского центрбека Сергея Яворского.

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По информации Sport.ua украинец сейчас находится в расположении польской команды.

Также недавно была информация, что польский клуб заинтересован в подписании полузащитника "Руха" Алексея Довгого.

Напомним, что в конце сентября Яворский стал игроком "Лок-Штендаля", который выступает в шестом дивизионе Германии.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.