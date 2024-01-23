Опытный хавбек Руха перейдет в польский клуб Хацкевича

34-летний полузащитник "Руха" Алексей Довгий продолжит карьеру в Польше, где станет игроком команды "Заглембе" Сосновец, которую недавно принял бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

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Как сообщалось ранее, в львовском клубе не рассчитывают на хавбека и, вероятно, отпустят Довгого на правах свободного агента.

Напомним, что Довгий в текущем сезоне провел за "Рух" 11 матчей, в которых забил 1 гол.

"Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.