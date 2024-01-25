Хацкевич: Конечно, в Заглембе будут украинцы - Быков и Довгий уже здесь

Новый главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал о том, кем и как планирует комплектовать команду.

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– Стоит ли нам ждать украинцев в вашей команде?

– Сейчас украинцы не легионеры. Для меня не важен паспорт футболиста. Да, конечно, будут украинцы и здесь сейчас уже играет Леша Быков (бывший игрок "Мариуполя" – прим. Е.Ч.). Сейчас ведем переговоры с некоторыми игроками из Украины, которые могут приехать на контракт. Кто-то тоже будет приезжать на просмотр. Есть еще поляки, есть предложения относительно других футболистов из Европейского Союза. Поэтому мы в процессе просмотра и видео, и вживую.

– На днях появилась информация, что "Заглембе" пополнит полузащитник львовского "Руха" Алексей Довгий.

– Да. Леша уже здесь и сегодня (среда, 23 января, – прим.) он прошел медицинское освидетельствование. В принципе, если все нормально, мы подпишем с ним контракт.

– В тренерский штаб вошел бывший игрок "Металлиста" Северин Ганцарчик. Расскажите, кто может стать вашим помощником?

– Ганцарчик вошел, да. Он знает эту лигу, он работал в Первой лиге. Он владеет русским языком, что важно в плане помощи в переводе. Он местный парень, живущий в Катовице, это 15 км от нас. Он здесь свой человек.

Кто еще войдет? К нам присоединился Володя Аржанов (бывший игрок "Черноморца" и киевского "Арсенала" – прим.) как тренер-аналитик. Также у нас есть тренер вратарей, с которым я работал раньше. Тренером по физической подготовке остался парень поляк. Он год работает уже с командой, знает ее хорошо и очень помогает нам. В принципе это весь наш тренерский штаб.