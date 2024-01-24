Заглембе отменил сборы в Турции из-за опасений относительно безопасности Хацкевича
В клубе боятся, что белорусские специалисты могут не вернуться из Турции
Фото: facebook.com/ZaglebieSA
Польский "Заглембе" Сосновец по соображениям безопасности отказался от проведения учебно-тренировочных сборов в Турции. Поляки опасаются, что белорусские специалисты Александр Хацкевич и Михаил Залевский могут быть задержаны в Турции по политическим причинам.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Это решение из-за политических вопросов. Мы боимся за наш персонал в Турции. Мы проконсультировались по этому поводу с посольством Польши в Анкаре и приняли такое решение.
Наш тренер (Александр Хацкевич и спортивный директор (Михаил Залевский) из Беларуси, они неоднократно говорили о войне. Мы боимся, что они могут поехать в Турцию и не вернуться оттуда", - сказал президент "Заглембе" Аркадиуш Александер.
Напомним, что недавно Хацкевич дал интервью, в котором заявил, что его главный футбольный промах - "это поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию". Когда российские журналисты попросили Хацкевича прокомментировать эти слова, он сказал им: "Ребята, идите на х##. До свидания, е## в рот".
Популярное сейчас
- Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион
- Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО