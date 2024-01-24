Заглембе отменил сборы в Турции из-за опасений относительно безопасности Хацкевича

Польский "Заглембе" Сосновец по соображениям безопасности отказался от проведения учебно-тренировочных сборов в Турции. Поляки опасаются, что белорусские специалисты Александр Хацкевич и Михаил Залевский могут быть задержаны в Турции по политическим причинам.

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"Это решение из-за политических вопросов. Мы боимся за наш персонал в Турции. Мы проконсультировались по этому поводу с посольством Польши в Анкаре и приняли такое решение. Наш тренер (Александр Хацкевич и спортивный директор (Михаил Залевский) из Беларуси, они неоднократно говорили о войне. Мы боимся, что они могут поехать в Турцию и не вернуться оттуда", - сказал президент "Заглембе" Аркадиуш Александер.

Напомним, что недавно Хацкевич дал интервью, в котором заявил, что его главный футбольный промах - "это поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию". Когда российские журналисты попросили Хацкевича прокомментировать эти слова, он сказал им: "Ребята, идите на х##. До свидания, е## в рот".