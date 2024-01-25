Шикарная диагональ на полполя. Забарный отдал предголевой пас в матче с Суонси. ВИДЕО
Борнмут громит Суонси в Кубке Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
25 января в рамках 1/16 Кубка Англии "
Матч складывается для «вишенок» очень удачно – к перерыву счет 5:0.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поучаствовал в одном из голов своей команды украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный, который вышел в стартовом составе.
Украинец выдал шикарную диагональ на фланг на Брукса, после прострела которого Скотт забил второй гол хозяев.
From defence to attack in a flash ⚡️@afcbournemouth #EmiratesFACup pic.twitter.com/EfiAkaWuap— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 25, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- С приходом Андрея Шевченко произошли изменения в управлении органов футбольного правосудия
- Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ. Один из вице-президентов – главный тренер сборной Украины
- Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн