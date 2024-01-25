Шикарная диагональ на полполя. Забарный отдал предголевой пас в матче с Суонси. ВИДЕО

25 января в рамках 1/16 Кубка Англии " Борнмут " принимает "Суонси".

Матч складывается для «вишенок» очень удачно – к перерыву счет 5:0.

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Поучаствовал в одном из голов своей команды украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный, который вышел в стартовом составе.

Украинец выдал шикарную диагональ на фланг на Брукса, после прострела которого Скотт забил второй гол хозяев.