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Шикарная диагональ на полполя. Забарный отдал предголевой пас в матче с Суонси. ВИДЕО

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Борнмут громит Суонси в Кубке Англии

Шикарная диагональ на полполя. Забарный отдал предголевой пас в матче с Суонси. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января в рамках 1/16 Кубка Англии "Борнмут" принимает "Суонси".

Матч складывается для «вишенок» очень удачно – к перерыву счет 5:0.

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Поучаствовал в одном из голов своей команды украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный, который вышел в стартовом составе.

Украинец выдал шикарную диагональ на фланг на Брукса, после прострела которого Скотт забил второй гол хозяев.

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