Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением по поводу выступлений украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова в составе "Жироны".

- Для меня Довбик - это суперфутболист и человек. Тот уровень футбола, который он показывает в Ла Лиге, дорогого стоит. Я искренне ему желаю здоровья, вдохновения и чтобы в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром и игроком чемпионата Испании.

То же самое я могу сказать и о Цыганкове. Жаль, что Виктора часто мучают травмы, как и в "Динамо". Хочется, чтобы Бог дал ему здоровья и травмы его обходили стороной. Довбик и Цыганков показывают очень высокий уровень, и я рад за этих ребят, что они прославляют нашу неньку Украину.

- Довбик и Цыганков уже готовы к топ-клубам?

- 100%. Они уже прошли Ла Лигу, а это непростой уровень. Мне очень бы хотелось, чтобы они перешли в гранд европейского чемпионата. Буду за них болеть.

- "Жирона" принадлежит к холдингу "Манчестер Сити". Если представить, что "горожане" купят Довбика, готов ли он будет навязать конкуренцию Холанду?

- Трудный вопрос. Я бы на месте Артема такой шаг не делал сразу. Можно уйти в "Манчестер Сити", но не факт, что Довбик будет играть. На мой взгляд, Холанд сейчас лучший нападающий мира и "Золотой мяч" должен был получить именно он, а не Месси.

- А вот в "Реале" с уходом Бензема в Саудовскую Аравию нападающего-наконечника нет.

- Согласен. Беллингем - это больше второй нападающий, который действует на позиции "десятки". Винисиус и Родриго - крайние форварды, - поделился Вернидуб.