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Вернидуб: Если Челси купил Мудрика за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Кривбасса верит, что у Михаила все получится

Вернидуб: Если Челси купил Мудрика за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался относительно критики в сторону украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

– Самый дорогой трансфер в истории Украины – Михаил Мудрик – до сих пор не оправдывает ожиданий в "Челси". Его часто критикуют английские эксперты, пресса и болельщики. Каково ваше мнение о нем, это раскрученный игрок или действительно талант?

– Я промолчу, потому что Мудрику и так нелегко. Если он – умный футболист и сильный человек, то сделает выводы и покажет хейтерам, что является классным игроком.

Если Мудрика купил "Челси" за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг. Желаю ему выдержать этот прессинг и двигаться дальше. Он еще совсем молод и у него все впереди.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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