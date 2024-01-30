Вернидуб: Если Челси купил Мудрика за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб высказался относительно критики в сторону украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

– Самый дорогой трансфер в истории Украины – Михаил Мудрик – до сих пор не оправдывает ожиданий в "Челси". Его часто критикуют английские эксперты, пресса и болельщики. Каково ваше мнение о нем, это раскрученный игрок или действительно талант?

– Я промолчу, потому что Мудрику и так нелегко. Если он – умный футболист и сильный человек, то сделает выводы и покажет хейтерам, что является классным игроком.

Если Мудрика купил "Челси" за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг. Желаю ему выдержать этот прессинг и двигаться дальше. Он еще совсем молод и у него все впереди.