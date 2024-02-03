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Насолил бывший футболист Шахтера. ЛАСК Таловерова вылетел из Кубка Австрии от гранда

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Вышел результативный матч

Насолил бывший футболист Шахтера. ЛАСК Таловерова вылетел из Кубка Австрии от гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Австрийские команды уже вышли из зимней паузы и приступили к официальной части сезона. Первым испытанием для них стали матчи четвертьфинала Кубка страны.

В одном из поединков встречались ЛАСК и “Зальцбург”. Победу одержали представители концерна "Ред-Булл" со счетом 2:3.

Дублем отличился бывший нападающий "Шахтера" Фернандо. Он забил второй и третий гол своей команды.

Украинский центральный защитник Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСК и провел на поле 80 минут. В общей сложности это его 21 матч в текущем сезоне.

В следующие выходные возобновится австрийская Бундеслига. В настоящее время "Зальцбург" лидирует в турнирной таблице, а ЛАСК идет на третьем месте с пятью очками отрыва от него. Впереди команд пять туров, после чего чемпионат поделится на две группы: Чемпионскую и Выбывание.

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