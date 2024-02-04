Дебютный старт Соболя, очередной матч Сидорчука. Известны оценки украинцев в Бельгии

Завершились матчи 24-го тура бельгийского чемпионата, где "Генк" с Соболем в дебютном старте уступил "Юниону", а "Вестерло" с Сидорчуком не смог одолеть "Левен".

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Эдуард Соболь, который недавно присоединился на правах аренды к "Генку", провел на поле 86 минут. Порталы Sofascore и Whoscored поставили оценки 6.6 и 6.5 соответственно. Солидный дебют, ведь украинец показал уверенную игру, по сравнению с партнерами по команде. Фулбек был полезен в отборе мяча, сделав 4 перехвата и пять выносов. Также Эдуард был задействован в билдапе команды, сделав 70 касаний и отдав 39 передач, 29 из которых были точными - 74%. Тем не менее, оппоненты на 67-й минуте забили гол, на что "Генк" не смог ответить тем же.

Сидорчук сегодня очередной раз вышел с первых минут, однако был заменен уже на 64-й. 6.8 - оценка от Sofascore, 5.8 - от Whoscored. Хотя Сергей был далеко не худшим игроком на поле, однако его оборонительных навыков не хватило предотвратить три гола соперников. Он сделал 64 касания, а также отдал 50 удачных передач, среди которых было два лонгбола. Кроме того, шестой номер выполнил один удар по воротам, однако не попал.

К сожалению, что "Генк", что "Вестерло" не смогли получить баллы и потеряли позиции в чемпионате. Команда Соболя идет шестой, Сидорчука - десятой.