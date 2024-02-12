"В Англии не дают такое сделать". Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу выступлений украинского вингера Михаила Мудрика за "Челси".

"Мудрика купили в "Челси", потому что в "Шахтере" ему открывали "окна" и "коридоры" - на скорости Михаил убегал, забивал. В Англии не дают такое сделать - Мудрика на поле нет.

Михаила не научили работать с мячом - он должен быть, как магнит у ног. Мудрик же хочет пробросить вперед и убежать, а там - подстраховывают, - отметил Йожеф Йожефович в комментарии 1927.kiev.ua.