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"В Англии не дают такое сделать". Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси

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Экс-тренер проанализировал игру украинского вингера

"В Англии не дают такое сделать". Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу выступлений украинского вингера Михаила Мудрика за "Челси".

"Мудрика купили в "Челси", потому что в "Шахтере" ему открывали "окна" и "коридоры" - на скорости Михаил убегал, забивал. В Англии не дают такое сделать - Мудрика на поле нет.

Михаила не научили работать с мячом - он должен быть, как магнит у ног. Мудрик же хочет пробросить вперед и убежать, а там - подстраховывают, - отметил Йожеф Йожефович в комментарии 1927.kiev.ua.

В этом сезоне Мудрик провел 25 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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efim423 (odessa)
12.02.2024 в 14:34
нужно было в испанию ехать , этот чемпионат больше подходит ему
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Комментарии 2
efim423 (odessa)
12.02.2024 в 14:34
нужно было в испанию ехать , этот чемпионат больше подходит ему
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MaximSK (Киев)
12.02.2024 в 14:25
Без хорошего дриблинга в АПЛ не добится успехов, Мудрику еще многому чему надо учиться чтобы быть хорошим футболистом, его уровень игры сейчас аутсайдер АПЛ. Шахтеру очень повезло продать его за 70 млн
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