Артета рассказал о состоянии Зинченко после травмы
Украинец, возможно, будет готов к ближайшему матчу "Арсенала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии здоровья футболистов накануне выездного матча с "Бернли" в 25-м туре АПЛ.
"Физическая форма Габриэля Жезуса, Смит-Роу, Парти и Зинченко? Сейчас они выглядят очень хорошо", – сказал Артета, но не отметил, смогут ли эти игроки принять участие в следующем матче.
Напомним, 4 февраля Зинченко не смог доиграть поединок с "Ливерпулем" (3:1) из-за травмы икроножной мышцы. Затем он 11 февраля пропустил игру против "Вест Хэма" (6:0).
Всего в текущем сезоне Александр провел 27 матчей за "канониров" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Матч "Бернли" - "Арсенал" состоится 17 февраля и начнется в 17:00.
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