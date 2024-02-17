Ярмолюк начнет матч против Ливерпуля со скамейки для запасных

В рамках 25 тура АПЛ "Брентфорд" встретится с "Ливерпулем". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет этот поединок со скамейки запасных.

Восьмой матч подряд украинец не выйдет в старте “пчел”. Правда, во всех этих поединках он появлялся в игре во втором тайме. В общей сложности на его счету 15 матчей в АПЛ в этом сезоне.

Перед этой встречей “Брентфорд” находится на 14 месте чемпионата Англии, а “Ливерпуль” лидирует в турнирной таблице. Разрыв между командами составляет 29 очков.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.