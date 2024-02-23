Жена Лунина: Если Андрей будет играть до конца сезона, то Куртуа будет трудно вернуться и занять первое место

Жена украинского голкипера " Реала " Андрея Лунина Анастасия оценила шансы своего мужа в борьбе за первый номер команды с Тибо Куртуа, который сейчас восстанавливается после травмы.

"Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место. Читайте также Лунин: Для меня примером практически во всех смыслах является Куртуа Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст", - сказала Анастасия.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что Куртуа вернулся к тренировкам, однако проводит лишь некоторые упражнения. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.