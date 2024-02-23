Жена Лунина: Если Андрей будет играть до конца сезона, то Куртуа будет трудно вернуться и занять первое место
Борьба за место в воротах Реала обещает быть интересной
Фото: instagram.com/lunin_andrey
Жена украинского голкипера "
"Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место.
Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст", - сказала Анастасия.
Напомним, что недавно сообщалось о том, что Куртуа вернулся к тренировкам, однако проводит лишь некоторые упражнения. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Эвертона приговорен к пожизненному заключению в Китае
- Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал увеличил отрыв, Барселона приблизились к Жироне. Турнирная таблица Ла Лиги
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Комментарии 3