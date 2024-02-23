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Жена Лунина: Если Андрей будет играть до конца сезона, то Куртуа будет трудно вернуться и занять первое место

Наши за границей
Обновлено

Борьба за место в воротах Реала обещает быть интересной

Жена Лунина: Если Андрей будет играть до конца сезона, то Куртуа будет трудно вернуться и занять первое место

Фото: instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Жена украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия оценила шансы своего мужа в борьбе за первый номер команды с Тибо Куртуа, который сейчас восстанавливается после травмы.

"Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место.

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Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст", - сказала Анастасия.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что Куртуа вернулся к тренировкам, однако проводит лишь некоторые упражнения. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Wreck (Киев)
23.02.2024 в 21:12
Женам футболистов лучше молчать
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Комментарии 3
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Wreck (Киев)
23.02.2024 в 21:12
Женам футболистов лучше молчать
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vlotko (Броди)
23.02.2024 в 22:32
Вона у великій мірі права.
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Romerik (YNWA)
23.02.2024 в 21:12
От через таких кур(в), які не вміють закривати дуло, коли потрібно і стаються конфлікти та непорозуміння в середині команд
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