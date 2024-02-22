Лунин: Для меня примером практически во всех смыслах является Куртуа

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Тибо Куртуа.

"Для меня реально примером является Куртуа. Практически во всех смыслах. Начиная с антропометрии, потому что он тоже высокий голкипер. 180 сантиметров, 190, 2 метра – это уже разные вещи. Поэтому он для меня пример: как работает, как совершенствуется, игра ногами, на выходах, на линии, потому что с таким ростом это тоже нелегко делать.

Имею в виду игры на линии и ногами. В этом плане, в плане карьеры его приход в "Реал" и первые два года – какими они были? Я не хочу о товарище грубо высказываться, но это были не лучшие его годы, не лучшая его форма.

Не все зависит от него. Но ему доверяли тренеры, клуб, терпели. И он психологически, нравственно, профессионально прошел эти два года, этот сложный период. И посмотрим на последние 4 года. Это лучший или один из лучших голкиперов почти по всем показателям: игра ногами, игра на выходах, игра на линии.

У него был плохой период. Год-полтора – это много. Но он его прошел, и это сделало его лучше. Если мы говорим о двух моих неудачных играх, то это для меня вообще не проблема. Для меня это опыт, отрицательный опыт. Это только возможность исправиться и совершенствоваться", - сказал Куртуа.