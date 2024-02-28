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Кривцов: Играть с Месси – это всегда потрясающие ощущения

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Украинский защитник - о выступлениях в одной команде с Лео Месси

Кривцов: Играть с Месси – это всегда потрясающие ощущения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов рассказал о сложности для себя долгих переездов, а также поделился мнением о своем партнере по команде Лионеле Месси.

"Мне нравилось, что у меня было много переездов в моей бывшей команде. Мы много путешествовали на поезде, самолете, автобусе. И это нормально для меня. Я привык.

Играть с ним [Месси] – это всегда потрясающие ощущения. Я думаю, что наши болельщики, они смотрят на команду, будто это фантастика», – сказал Кривцов в комментарии TJ Sports USA.

После 2-х туров "Интер Майами" набрал четыре очка и идет на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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