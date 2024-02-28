Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов рассказал о сложности для себя долгих переездов, а также поделился мнением о своем партнере по команде Лионеле Месси.

"Мне нравилось, что у меня было много переездов в моей бывшей команде. Мы много путешествовали на поезде, самолете, автобусе. И это нормально для меня. Я привык.

Играть с ним [Месси] – это всегда потрясающие ощущения. Я думаю, что наши болельщики, они смотрят на команду, будто это фантастика», – сказал Кривцов в комментарии TJ Sports USA.