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Официально: Интер Майами подписал сына легенды Реала

MLS
Обновлено

Контракт действует до 2027 года

Официально: Интер Майами подписал сына легенды Реала

Inter Miami CF

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"Интер Майами" подписал аргентинского опорного полузащитника Федерико Редондо из "Архентинос Хуниорс".

Контракт действует до 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.

"Я очень рад присоединиться к этому клубу, который так быстро растет. Это прекрасная возможность выходить на поле вместе с лучшими игроками", - сказал Редондо.

Федерико за всю свою карьеру сыграл 58 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Inter Miami CF
Опубликовал: Екатерина Власова
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