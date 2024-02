Официально: Интер Майами подписал сына легенды Реала

"Интер Майами" подписал аргентинского опорного полузащитника Федерико Редондо из "Архентинос Хуниорс".

Контракт действует до 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.

Федерико за всю свою карьеру сыграл 58 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Oficial ✍???????? Bienvenido, Federico!



We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D