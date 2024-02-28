Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в кубковом матче с Лидсом - оценки за поединок

"Челси" в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимал "Лидс" и вырвал победу в самой концовке, забив победный гол на 90-й минуте матча (3:2).

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то вышел в стартовом составе своей команды и отыграл почти полный матч (был заменен на 90+4 минуте) на непепривычной для себя позицией под нападающими.

К тому же украинец забил один из голов своей команды, откликнувшись на передачу Стерлинга на 37-й минуте (сделал счет 2:1).

По итогам матча Михаил получил от SofaScore оценку 7.3 и вместе с Конором Галлахером, который вышел на замену и забил победный гол, вошел в тройку лучших игроков своей команды в этом матче. Выше оценки получили только Мойзес Кайседо и Энцо Фернандес (оба – 7.7).

Кроме гола на счету Мудрика также 16 из 22 точных передач (73%). Из них две ключевые, 5 навесов (1 точный) и 4 длинные передачи (2 точные). Также украинец нанес два удара в створ, сделал 1 попытку дриблинга (неудачную) и 1 раз был обыгран сам, заработал 1 фол и 1 раз сфолил сам и заблокировал 1 удар соперника.