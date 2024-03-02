Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Где окажется украинец

"Челси" может продать Михаила Мудрика в следующем трансферном окне. "Арсенал" задумывается о приобретении украинца, сообщает TeamTalk.

Как говорится в источнике, "Арсенал" думает, стоит ли восстановить интерес к подписанию нападающего "Челси" Михаила Мудрика, если он покинет "пенсионеров". В источнике добавляется, что в "Арсенале" довольны игрой Леандро Троссардом, но появление Мудрика составило конкуренцию бельгийскому футболисту.

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Напомним, за этот сезон Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.