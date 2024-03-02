  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Где окажется украинец
В тренде

Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Где окажется украинец

Наши за границей

Арсенал?

Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Где окажется украинец

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" может продать Михаила Мудрика в следующем трансферном окне. "Арсенал" задумывается о приобретении украинца, сообщает TeamTalk.

Как говорится в источнике, "Арсенал" думает, стоит ли восстановить интерес к подписанию нападающего "Челси" Михаила Мудрика, если он покинет "пенсионеров". В источнике добавляется, что в "Арсенале" довольны игрой Леандро Троссардом, но появление Мудрика составило конкуренцию бельгийскому футболисту.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за этот сезон Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Будущее Лунина снова под вопросом
yellow-arrow
Вестерло уступил конкуренту в турнирной таблице, Сидорчук получил одну из самых плохих оценок
Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TeamTalk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости