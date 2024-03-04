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Хацкевич: Не считаю работу в Заглембе деградацией - в карьере тренера есть разные этапы и вызовы

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Тренер рассказал, почему решился на такой вызов и принял клуб из Первой лиги

Хацкевич: Не считаю работу в Заглембе деградацией - в карьере тренера есть разные этапы и вызовы

Фото: zaglebie.eu

Новина українською

Известный в Украине тренер Александр Хацкевич, который недавно принял клуб Первой лиги Польши "Заглембе" Сосновец, не считает работу с таким клубом деградацией для себя.

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– Когда мы последний раз общались, вы были тренером киевского "Динамо", это была Лига Европы. Сейчас Вы работаете в последней команде первой лиги Польши. Разве это не деградация?

- Нет, речь о какой тренерской деградации речь не идет. Потому что это все-таки футбол. Да, футбол в Польше очень специфичен, и я не могу сказать, что первая лига слишком отличается от Экстраклясы. В Сосновце отличные, действительно хорошие условия.

Инфраструктура создана для того чтобы этот клуб играл в Экстраклассе. Почему "Заглембе" последнее? Нам нужно изменить менталитет и многое другое, потому что в конце концов это игроки создают результат, и поэтому я здесь. Нельзя сказать, что когда-то была Лига Европы, а сейчас есть второй дивизион в Польше. В карьере тренера есть разные этапы и вызовы.

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Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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