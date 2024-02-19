Александр Хацкевич может подписать в Заглембе своего сына Артема

Известный в Украине тренер Александр Хацкевич, который недавно принял польский "Заглембе" (Сосновец), может подписать в команду своего сына Артема.

Как сообщает местное издание Weszlo, 20-летний футболист находится на просмотре в команде и даже успел принять участие в товарищеском матче против "Пущи".

"Именно так должен выглядеть скаутинг", – пошутили журналисты издания.

Отметим, что за свою карьеру Артем Хацкевич побывал в структурах киевского "Динамо", черкасской "Десны" и пражского "Спойе". С января 2023 года белорусский полузащитник находится в статусе свободного агента.