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Александр Хацкевич может подписать в Заглембе своего сына Артема

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Именно так должен выглядеть скаутинг

Александр Хацкевич может подписать в Заглембе своего сына Артема

Фото: zaglebie.eu

Новина українською

Известный в Украине тренер Александр Хацкевич, который недавно принял польский "Заглембе" (Сосновец), может подписать в команду своего сына Артема.

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Как сообщает местное издание Weszlo, 20-летний футболист находится на просмотре в команде и даже успел принять участие в товарищеском матче против "Пущи".

"Именно так должен выглядеть скаутинг", – пошутили журналисты издания.

Отметим, что за свою карьеру Артем Хацкевич побывал в структурах киевского "Динамо", черкасской "Десны" и пражского "Спойе". С января 2023 года белорусский полузащитник находится в статусе свободного агента.

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Источник:
Weszlo
Опубликовал: Михаил Черныш
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