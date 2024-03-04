Британский журналист: Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси

Известный британский журналист Дин Джонс опроверг слухи о том, что "Арсенал" якобы хочет подписать украинского вингера " Челси " Михаила Мудрика.

"Это звучит абсурдно, что "Арсенал" сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех.

В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в "Челси". Хотя, думаю, на это есть некоторые причины", - сказал Джонс.