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Британский журналист: Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси

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Дин Джонс опровергает слухи о том, что украинцем заинтересовался Арсенал

Британский журналист: Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный британский журналист Дин Джонс опроверг слухи о том, что "Арсенал" якобы хочет подписать украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Это звучит абсурдно, что "Арсенал" сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех.

В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в "Челси". Хотя, думаю, на это есть некоторые причины", - сказал Джонс.

Напомним, за этот сезон Мудрик провел за "Челси" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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Источник:
Team Talk
Опубликовал: Михаил Черныш
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