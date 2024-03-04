Британский журналист: Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси
Дин Джонс опровергает слухи о том, что украинцем заинтересовался Арсенал
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный британский журналист Дин Джонс опроверг слухи о том, что "Арсенал" якобы хочет подписать украинского вингера "
"Это звучит абсурдно, что "Арсенал" сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех.
В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в "Челси". Хотя, думаю, на это есть некоторые причины", - сказал Джонс.
Напомним, за этот сезон Мудрик провел за "Челси" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.
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Источник:Team Talk
Опубликовал: Михаил Черныш
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