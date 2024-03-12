"Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист". Трубин принял участие в митинге в Лиссабоне
Митинг каждую неделю проходит в Лиссабоне
фото из соцсетей
Голкипер "
"Должны напоминать миру важные месседжи", - написал кипер в Инстаграме и добавил фото, где он стоит с плакатом, на котором написано: "Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист".
Напомним, что украинец перешел в "Бенфику" летом 2023 года из "Шахтера" где является основным вратарем (сыграл 37 матчей за команду в сезоне).
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