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"Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист". Трубин принял участие в митинге в Лиссабоне

Наши за границей
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Митинг каждую неделю проходит в Лиссабоне

"Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист". Трубин принял участие в митинге в Лиссабоне

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины, который еженедельно проходит в столице Португалии Лиссабоне

"Должны напоминать миру важные месседжи", - написал кипер в Инстаграме и добавил фото, где он стоит с плакатом, на котором написано: "Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист".

Напомним, что украинец перешел в "Бенфику" летом 2023 года из "Шахтера" где является основным вратарем (сыграл 37 матчей за команду в сезоне).

"Ни нравов, ни достоинства, ни чести, ни благодати. Россия – террорист". Трубин принял участие в митинге в Лиссабоне - изображение 1

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