Лунин еще не принял решение о своем будущем в Реале - ждет возвращения Куртуа

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин еще не принял решение о своем будущем в мадридском клубе. Об этом пишет авторитетное испанское издание AS.

Андрей выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и сейчас является безусловным первым номером команды. Однако все может измениться с возвращением Тибо Куртуа, который должен восстановиться после травмы во второй части апреля. И это возвращение может стать решающим фактором для украинца в решении о подписании нового контракта с клубом.

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Лунин ждет возвращения Тибо, а вернее, решений Карло Анчелотти, кого он будет позиционировать в качестве первого номера команды.

"Реал" готов предложить украинцу новый контракт, но в то же время нет сомнений, что у Лунина после блестящего сезона будут и предложения от других европейских клубов.

В любом случае, подводит итог издание, украинец будет принимать решение о своем будущем в "Реале" ближе к лету – сейчас Андрей занимает выжидательную позицию и собирает максимум козырей для будущих переговоров с другими клубами – как "Реалом", так и другими претендентами.

Статистика Андрея Лунина от издания AS: