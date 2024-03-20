Два украинских тренера претендуют на пост наставника Шерифа

Украинские специалисты Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера молдавского "Шерифа", утверждает Sport Arena.

55-летний Ковалец в Украине тренировал ПФК "Львов", "Александрию", "Оболонь" (дважды), "Металлург" З, "Черноморец", "Полесье" (Ставки) и "Ингулец" (с конца 2022-го по лето 2023-го). Также работал с молодежной сборной Украины, литовским "Тракаем" и словацким "Тартраном".

60-летний Рябоконь известен по работе с черниговской "Десной" (2008 — 2010, 2012 — 2022). Также возглавлял "Борисфен", "Оболонь", минское "Динамо", "Днепр" (Черкассы), ПФК "Львов" и "Севастополь".

Александр, по сути, остается без работы с начала полномасштабного российского вторжения. "Десна" приостановила выступления в чемпионате Украины из-за значительных повреждений клубной инфраструктуры, которые нанесли российские оккупанты.

Не так давно с "Шерифом" отлично поработал другой украинский специалист, Юрий Вернидуб. При нем тираспольский клуб выдал исторический сезон — пробился в групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22, где сенсационно обыграл "Шахтер" и "Реал".

После Вернидуба "Шериф" тренировали Виктор Михайлов, Степан Томас, Роберто Бордин и Роман Пилипчук, который покинул клуб 19 марта, "по семейным обстоятельствам".