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Трубин входит в символическую сборную чемпионата Португалии на поточний момент от WhoScored

Наши за границей

Средний набранный балл украинца в чемпионате - 7.0

Трубин входит в символическую сборную чемпионата Португалии на поточний момент от WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored обновил символическую сборную лучших игроков чемпионата Португалии на текущий момент.

Место в воротах занимает украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, средний бал после 26 сыгранных туров составляет 7.0.

Напомним, что "Бенфика" идет на 2-м месте в турнирной таблице и отстает от "Спортинга" на 1 балл.

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