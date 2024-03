Трубин входит в символическую сборную чемпионата Португалии на поточний момент от WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored обновил символическую сборную лучших игроков чемпионата Португалии на текущий момент.

Место в воротах занимает украинский голкипер " Бенфики " Анатолий Трубин, средний бал после 26 сыгранных туров составляет 7.0.

Напомним, что "Бенфика" идет на 2-м месте в турнирной таблице и отстает от "Спортинга" на 1 балл.

???????? Liga Portugal Team of the Season So Far pic.twitter.com/cRHAXQGux4