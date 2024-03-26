Трубин входит в символическую сборную чемпионата Португалии на поточний момент от WhoScored
Средний набранный балл украинца в чемпионате - 7.0
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored обновил символическую сборную лучших игроков чемпионата Португалии на текущий момент.
Место в воротах занимает украинский голкипер "
Напомним, что "Бенфика" идет на 2-м месте в турнирной таблице и отстает от "Спортинга" на 1 балл.
???????? Liga Portugal Team of the Season So Far pic.twitter.com/cRHAXQGux4— WhoScored.com (@WhoScored) March 26, 2024
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