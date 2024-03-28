Ярмолюк: В свободное время я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе

Украинский полузащитник " Брентфорда " Егор Ярмолюк рассказал о том, как он проводит свое свободное время в Англии.

"В свой выходной я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе. Ей нравится куда-то выходить.

Любимое место в Лондоне? Для меня это тренировочная площадка.

В Англии все очень дружелюбны. Честно, когда заходишь, скажем, в какой-то паб, все, когда узнают, что мы украинцы, начинают задавать нам вопросы об Украине.

Например, несколько дней назад мы посидели в ресторане украинской еды с такими игроками как Льюис-Поттер, Коллинз, Хики, Бен Ми, ели украинские блюда.