Ярмолюк: В свободное время я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе
Украинец рассказал, как проводит свободное время в Англии
instagram.com/vmogilnaya
Украинский полузащитник "
"В свой выходной я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе. Ей нравится куда-то выходить.
Любимое место в Лондоне? Для меня это тренировочная площадка.
В Англии все очень дружелюбны. Честно, когда заходишь, скажем, в какой-то паб, все, когда узнают, что мы украинцы, начинают задавать нам вопросы об Украине.
Например, несколько дней назад мы посидели в ресторане украинской еды с такими игроками как Льюис-Поттер, Коллинз, Хики, Бен Ми, ели украинские блюда.
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Конечно, я общаюсь с украинскими игроками из других клубов АПЛ – Зинченко, Мудриком, Забарным, Миколенко. Мы со всеми разговариваем.
Моя мечта на будущее – стать важной частью "Брентфорда" и провести много игр. Потому после 18 месяцев я считаю, что переехать сюда было хорошим и правильным решением. Это большая возможность для меня, и я очень счастлив", – рассказал Ярмолюк.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Брентфорд" 21 матч во всех турнирах без результативных действий.
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