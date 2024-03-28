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Ярмолюк: В свободное время я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе

Наши за границей

Украинец рассказал, как проводит свободное время в Англии

Ярмолюк: В свободное время я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе

instagram.com/vmogilnaya

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о том, как он проводит свое свободное время в Англии.

"В свой выходной я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе. Ей нравится куда-то выходить.

Любимое место в Лондоне? Для меня это тренировочная площадка.

В Англии все очень дружелюбны. Честно, когда заходишь, скажем, в какой-то паб, все, когда узнают, что мы украинцы, начинают задавать нам вопросы об Украине.

Например, несколько дней назад мы посидели в ресторане украинской еды с такими игроками как Льюис-Поттер, Коллинз, Хики, Бен Ми, ели украинские блюда.

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Конечно, я общаюсь с украинскими игроками из других клубов АПЛ – Зинченко, Мудриком, Забарным, Миколенко. Мы со всеми разговариваем.

Моя мечта на будущее – стать важной частью "Брентфорда" и провести много игр. Потому после 18 месяцев я считаю, что переехать сюда было хорошим и правильным решением. Это большая возможность для меня, и я очень счастлив", – рассказал Ярмолюк.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Брентфорд" 21 матч во всех турнирах без результативных действий.

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Источник:
Brentford Football Club
Опубликовал: Михаил Черныш
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