Забарный: Футбол - это мой способ рассказать миру о войне в Украине
Украинец рассказал о полномасштабном вторжении
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал изданию Тһе Тimes о войне в Украине.
"Трудно выходить на поле, когда только что посмотрел новости, а там ракета попала в здание. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был в Киеве, когда это началось полномасштабное вторжение. Я знаю, как это - услышать сигнал тревоги, и вам нужно идти в безопасное место. Я знаю, как это страшно для всех.
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Поэтому я подумал, что я могу сделать лучше всего для своей страны? Я думал о том, чтобы вернуться воевать. Я могу просто взять оружие и научиться им пользоваться. Я могу сказать: "Стоп, я не хочу играть в футбол", но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказать миру об этом".
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