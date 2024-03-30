Забарный: Футбол - это мой способ рассказать миру о войне в Украине

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал изданию Тһе Тimes о войне в Украине.

"Трудно выходить на поле, когда только что посмотрел новости, а там ракета попала в здание. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был в Киеве, когда это началось полномасштабное вторжение. Я знаю, как это - услышать сигнал тревоги, и вам нужно идти в безопасное место. Я знаю, как это страшно для всех.