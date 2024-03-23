  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Борнмут надеется продать Забарного в клуб топ-6 АПЛ
В тренде

Борнмут надеется продать Забарного в клуб топ-6 АПЛ

Наши за границей
Обновлено

С Аке получилось, попробуют и с украинцем

Борнмут надеется продать Забарного в клуб топ-6 АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" планирует продать Забарного в топ-клуб АПЛ. "Вишни" видят в Илье последователя Натана Аке, которого клуб продал в "Манчестер Сити" за 45 млн евро, об этом сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что новый спортивный директор "Ливерпуля" летом может переманить Забарного. Напомним, киевскому "Динамо" принадлежит примерно 20% от следующего трансфера воспитанника.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Илья провел 33 матча за "Борнмут", он отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет
yellow-arrow
Романо: Реал Мадрид намерен продлить контракт Андрея Лунина
yellow-arrow
Владельцы МЮ ищут вратаря. В зону интересов попал Лунин
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
theathletic.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости