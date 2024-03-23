Борнмут надеется продать Забарного в клуб топ-6 АПЛ

"Борнмут" планирует продать Забарного в топ-клуб АПЛ. "Вишни" видят в Илье последователя Натана Аке, которого клуб продал в "Манчестер Сити" за 45 млн евро, об этом сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что новый спортивный директор "Ливерпуля" летом может переманить Забарного . Напомним, киевскому "Динамо" принадлежит примерно 20% от следующего трансфера воспитанника.

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В этом сезоне Илья провел 33 матча за "Борнмут", он отметился одним забитым мячом.