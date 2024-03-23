Борнмут надеется продать Забарного в клуб топ-6 АПЛ
С Аке получилось, попробуют и с украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" планирует продать Забарного в топ-клуб АПЛ. "Вишни" видят в Илье последователя Натана Аке, которого клуб продал в "Манчестер Сити" за 45 млн евро, об этом сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что новый спортивный директор "Ливерпуля" летом
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Илья провел 33 матча за "Борнмут", он отметился одним забитым мячом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:theathletic.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая выездная победа Миная и недооценка соперника от ЛНЗ. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- Лунин подорожал в два раза, Довбик остается самым дорогим украинцем. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн