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Галлас: Если Арсенал подпишет Мудрика, он поможет им выиграть титул в следующем сезоне

Наши за границей
Обновлено

Вильям считает, что Михаил действительно подходит канонирам

Галлас: Если Арсенал подпишет Мудрика, он поможет им выиграть титул в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас считает, что украинский вингер "синих" Михаил Мудрик действительно подошел бы "канониром" и помог бы команде Артеты выиграть чемпионство.

"Я знаю, что Эммануэль Пети говорил, что Михаил Мудрик потенциально может присоединиться к "Арсеналу", поскольку он нравится Артете. Мудрик может хорошо подойти "канонирам" с его скоростью и качеством, и именно поэтому он нравится Артете.

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До того, как он подписал контракт с "Челси", "Арсенал" почти купил его, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я уже говорил, что "Арсенал" выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь", – заявил Галлас.

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Вильям Галлас Челси (Лондон) Арсенал (Киев) Михаил Мудрик
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2024 в 18:34
Ха-ха три рази..
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2024 в 18:34
Ха-ха три рази..
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
05.04.2024 в 19:28
Чому ти смієшся? Аж тричі? Челсі грає в стоячий футбол на Галахера та Палмера, а Арсенал сильно намагається застосовувати фланги. Тому для Мудрики звичайно краще Арс
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