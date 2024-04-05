Галлас: Если Арсенал подпишет Мудрика, он поможет им выиграть титул в следующем сезоне
Вильям считает, что Михаил действительно подходит канонирам
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "
"Я знаю, что Эммануэль Пети говорил, что Михаил Мудрик потенциально может присоединиться к "Арсеналу", поскольку он нравится Артете. Мудрик может хорошо подойти "канонирам" с его скоростью и качеством, и именно поэтому он нравится Артете.
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До того, как он подписал контракт с "Челси", "Арсенал" почти купил его, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я уже говорил, что "Арсенал" выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь", – заявил Галлас.
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