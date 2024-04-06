Забарный и Миколенко выйдут в старте на матче АПЛ, Ярмолюк начнет с запаса

На Туманном Альбионе проходит 32 тур АПЛ. В субботу в часовой слот 17:00 сыграют сразу три команды украинских легионеров.

"Эвертон" сыграет против "Бернли", а "Лутон" встретится с "Борнмутом". Виталий Миколенко и Илья Забарный начнут встречи с первых минут.

Для Миколенко этот матч станет 25-м в рамках чемпионата в этом сезоне. Забарный провел абсолютно все поединки “Борнмута” в текущей АПЛ и выйдет на поле 31 раз подряд.

А вот Егор Ярмолюк начнет встречу "Брентфорда" против "Астон Виллы" со скамьи для запасных, несмотря на то, что в предыдущих двух играх он выходил в старте.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь>>>.

Еще один украинский легионер Александр Зинченко сыграет матч английского чемпионата в 19:30. Его "Арсенал" встретится с "Брайтоном".