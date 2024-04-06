Забарный и Миколенко выйдут в старте на матче АПЛ, Ярмолюк начнет с запаса
Украинский день в чемпионате Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
На Туманном Альбионе проходит 32 тур АПЛ. В субботу в часовой слот 17:00 сыграют сразу три команды украинских легионеров.
"Эвертон" сыграет против "Бернли", а "Лутон" встретится с "Борнмутом". Виталий Миколенко и Илья Забарный начнут встречи с первых минут.
Для Миколенко этот матч станет 25-м в рамках чемпионата в этом сезоне. Забарный провел абсолютно все поединки “Борнмута” в текущей АПЛ и выйдет на поле 31 раз подряд.
А вот Егор Ярмолюк начнет встречу "Брентфорда" против "Астон Виллы" со скамьи для запасных, несмотря на то, что в предыдущих двух играх он выходил в старте.
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь>>>.
Еще один украинский легионер Александр Зинченко сыграет матч английского чемпионата в 19:30. Его "Арсенал" встретится с "Брайтоном".
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