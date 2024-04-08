Тренер Сандерленда назвал сроки восстановления Русина

Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин продолжает восстанавливаться после травмы.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера "черных котов" Майк Доддс.

"Не могу сказать, что он близок к возвращению. Сегодня он работал индивидуально, но его не было в общей группе.

Думаю, ему понадобится еще пару недель для восстановления", - сказал Доддс.