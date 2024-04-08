Тренер Сандерленда назвал сроки восстановления Русина
Украинец после травмы приступил к индивидуальным тренировкам
twitter.com/SunderlandAFC
Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин продолжает восстанавливаться после травмы.
Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера "черных котов" Майк Доддс.
"Не могу сказать, что он близок к возвращению. Сегодня он работал индивидуально, но его не было в общей группе.
Думаю, ему понадобится еще пару недель для восстановления", - сказал Доддс.
Напомним, что Русин получил травму в середине марта. До этого момента 25-летний украинец выходил на поле в каждом матче чемпионшипа с 1 января – в этих 12 матчах (5 раз в стартовом составе) он забил 2 гола.
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Источник:Twitter Сандерленда
Опубликовал: Михаил Черныш
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