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Тренер Сандерленда назвал сроки восстановления Русина

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Украинец после травмы приступил к индивидуальным тренировкам

Тренер Сандерленда назвал сроки восстановления Русина

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин продолжает восстанавливаться после травмы.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера "черных котов" Майк Доддс.

"Не могу сказать, что он близок к возвращению. Сегодня он работал индивидуально, но его не было в общей группе.

Думаю, ему понадобится еще пару недель для восстановления", - сказал Доддс.

Напомним, что Русин получил травму в середине марта. До этого момента 25-летний украинец выходил на поле в каждом матче чемпионшипа с 1 января – в этих 12 матчах (5 раз в стартовом составе) он забил 2 гола.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Twitter Сандерленда
Опубликовал: Михаил Черныш
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