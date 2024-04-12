CIES: Трубин и Забарный – в топ-100 молодых игроков с наиболее растущей трансферной ценой за последние полгода

CIES Football Observatory составил интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет), чья трансферная стоимость наиболее выросла за последние 6 месяцев.

Возглавил список Ламин Ямал из " Барселоны ", трансферная стоимость которого увеличилась с 11 до 145 миллионов евро.

Есть в списке и два украинца:

На 13-м месте рейтинга - голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, чья цена выросла на 43 млн евро - с 33 до 76.

На 51-й строчке Илья Забарный из "Борнмута" – с 26 миллионов евро до 48 (+22).

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Также отметим, что в рейтинге представлены игроки из 12 лиг и 55 клубов.

Самое большое представительство среди лиг - у АПЛ – 29 футболистов. Далее следуют Ла Лига (17), Бундеслига (14) и Лига 1 (11).

Самое большое представительство среди клубов у "Брайтона" – 6 футболистов. Далее следуют "Челси", "Тоттенхэм", "Аякс" и "Айнтрахт" (по 4 футболиста).