CIES: Трубин и Забарный – в топ-100 молодых игроков с наиболее растущей трансферной ценой за последние полгода
Очередной интересный рейтинг от CIES
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
CIES Football Observatory составил интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет), чья трансферная стоимость наиболее выросла за последние 6 месяцев.
Возглавил список Ламин Ямал из "
Есть в списке и два украинца:
На 13-м месте рейтинга - голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, чья цена выросла на 43 млн евро - с 33 до 76.
На 51-й строчке Илья Забарный из "Борнмута" – с 26 миллионов евро до 48 (+22).
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Также отметим, что в рейтинге представлены игроки из 12 лиг и 55 клубов.
Самое большое представительство среди лиг - у АПЛ – 29 футболистов. Далее следуют Ла Лига (17), Бундеслига (14) и Лига 1 (11).
Самое большое представительство среди клубов у "Брайтона" – 6 футболистов. Далее следуют "Челси", "Тоттенхэм", "Аякс" и "Айнтрахт" (по 4 футболиста).
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