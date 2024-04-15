Украинский матч в АПЛ. Мудрик и Миколенко выйдут в старте своих команд на очный поединок
Через полчаса Челси сыграет с Эвертоном
Фото: УАФ
В заключительном матче 33 тура АПЛ между собой сыграют "Челси" и "Эвертон".
Михаил Мудрик попал в основу "синих", а Виталий Миколенко выйдет в старте "ирисок".
Матч между "Челси" и "Эвертоном" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
Your Monday night Blues. ????️????@ParimatchUK | #CFC | #CheEve pic.twitter.com/LGqlWBGKit— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2024
Tonight's Toffees. ????#CHEEVE pic.twitter.com/idT6FIBdjI— Everton (@Everton) April 15, 2024
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