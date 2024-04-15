Украинский матч в АПЛ. Мудрик и Миколенко выйдут в старте своих команд на очный поединок

В заключительном матче 33 тура АПЛ между собой сыграют "Челси" и "Эвертон".

Михаил Мудрик попал в основу "синих", а Виталий Миколенко выйдет в старте "ирисок".

Матч между "Челси" и "Эвертоном" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.