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Украинский матч в АПЛ. Мудрик и Миколенко выйдут в старте своих команд на очный поединок

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Через полчаса Челси сыграет с Эвертоном

Украинский матч в АПЛ. Мудрик и Миколенко выйдут в старте своих команд на очный поединок

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче 33 тура АПЛ между собой сыграют "Челси" и "Эвертон".

Михаил Мудрик попал в основу "синих", а Виталий Миколенко выйдет в старте "ирисок".

Матч между "Челси" и "Эвертоном" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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